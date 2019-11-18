زعماء سياسيون واصحاب عمائم في قفص الإتهام

2019/11/18 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ في سورة القصص/ 51((وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)) (ثوار التحرير هم اصحاب القرار ومن يقرروا المصير) بعد ان غرد وزير الدفاع العراقي نجاح...أكمل القراءة ←

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