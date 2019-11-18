سليم الجبوري ينفي علمه بأن يكون أحد مستشاريه قيادياً في الاستخبارات الإيرانية

2019/11/18 | 12:30

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بغداد اليوم- بغداد

نفى رئيس مجلس النواب السابق، سليم الجبوري، الإثنين (18 شترين الثاني) علمه بأن يكون أحد مستشاريه قي...





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