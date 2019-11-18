2019/11/18 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من أهالي بغداد، أمام بوابة دخول المنطقة الخضراء من جهة الكرادة، للمطالبة بتحقيق المطالب الحقة التي يطالب بها الشعب منذ أربعين يومًا.وقال مراسل “يس عراق”، إن “العشرات من المواطنين، نظموا تظاهرات مطلبية، أمام بوابة دخول المنطقة الخضراء من جهة الكرادة”.وأضاف أن “هذه المرة الأولى التي تكون فيها التظاهرات في هذا الموقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى.. تظاهرات أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة الكرادة وسط العاصمة بغداد(صور)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى.. تظاهرات أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة الكرادة وسط العاصمة بغداد(صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).