تحت عباءة ( الولي الفقيه ) تقبع كل الأحزاب و التيارات الشيعية

2019/11/18 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر الصراف كشف الحراك الجماهيري الأخير و المطالب الحقيقية المشروعة و التي كانت في صميم العملية السياسية و حين اقترب الخطر من الحكم في العراق ( حليف ايران الوثيق )...أكمل القراءة ←

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