افتتاح دائرة جديدة لإصدار جوازات السفر في كوردستان

2019/11/18 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- افتتحت وزارتا داخلية إقليم كوردستان والاتحادية اليوم الاثنين دائرة جديدة لاستصدار جوازات السفر في قضاء سوران شمال أربيل.

وقال وزير داخلية الإقليم ريبر احمد في مؤتمر عقده مع محافظ أربيل فرست صوفي، وممثل عن وزارة الداخلية الاتحادية انه "من دواعي السرور أن نفتتح دائرة قضاء سوران لإصدار الجوازات، ونهنئ أبناء مركز القضاء وقصباتها الأربع بهذه المناسبة".

وأضاف أن حكومة الإقليم "بذلت جهودا كبيرة لافتتاح هذه الدائرة وكذلك كان هناك تعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية في هذا المجال"، معبرا عن شكره لوزير الداخلية ياسين الياسري، والحكومة الاتحادية على ما أبدوه من تعاون ومساعدة في هذا الاطار.

وتابع احمد "سابقا قد أعلنا إننا سنقوم بافتتاح أربعة مكاتب لمنح الجوازات ضمن إطار خطة حكومة إقليم كوردستان في توفير الخدمات للمواطنين وبأمر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني الذي وجه بضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بشكل فوري".

وسلم وزير داخلية إقليم كوردستان وبصورة مباشرة نسختين من جواز السفر لمواطنين اثنين في قضاء سوران بعد افتتاح الدائرة.

من جهته قال محافظ أربيل خلال المؤتمر إن افتتاح الدائرة سيجنب سكان سوران عناء السفر إضافة الى المصاريف المالية التي كانوا ينفقونها للوصول الى مدينة أربيل من اجل استصدار أو تحديث جوازاتهم ناهيك عن الحوادث السير التي كانوا يتعرضون في الطريق.





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