انفوغرافيك.. وحدة الأمة دفاعاً عن الأقصى

2019/11/18 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران اعماله وخرج بتوصيات ونتائج تمحورت حول ضرورة الحفاظ على القضية الفلسطينية

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