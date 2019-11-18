2019/11/18 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمير الكويتي يعفي وزيري الدفاع والداخلية

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