الحديثي : أوامر قبض واستقدام جديدة ستصدر بحق متهمين بالفساد

2019/11/18 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس اعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب الوزراء الدكتور سعد الحديثي اليوم الاثنين، أن اوامر قبض واستقدام جديدة ستصدر قريبا بحق عدد من كبار المتهمين بالفساد.وقال الحديثي لوكالة خطوة برس: ان “عشرات الاوامر صدرت خلال الايام الماضية بحق عدد من الوزراء والنواب والمدراء العامين وغيرهم من السابقين والحاليين، وأن العمل مستمر في الهيئات

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