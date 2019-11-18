غسان صابور - على مسؤوليتي... استجابة لنداء الحوار المتمدن...

2019/11/18 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور ــ نــداء من الــحــوار الــمــتــمــدن ــ(دعوة للمشاركة بملفالحراك الجماهيري والثوري في العالم العربي، موقف ودور القوى اليسارية والديمقراطية)بناء على طلب إدارة موقع الحوار المتمدن إلى جميع الزملاء..بمختلف أفكارهم والتزاماتهم..المشاركين بالكتابة والنشر ...محاولة للمشاركة بهذا الموضوع...موضوع حساس..موضوع يجب تجنب بعض الحساسيات الطائفية أو المعتقدية..والعنصريات الطائفية..لأنه ......

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