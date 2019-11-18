فلاح أمين الرهيمي - التاريخ يعيد نفسه في العراق (2)

2019/11/18 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي يقول المفكر الكبير كارل ماركس : (التاريخ يعيد نفسه مرة على شكل تراجيدي (مأساوي) ومرة أخرى يعيد نفسه على شكل كوميدي (مضحك)).والآن يعيد التاريخ نفسه في العراق المستباح وشعبه المذبوح حينما قال الشاعر الكبير الراحل (معروف الرصافي) قبل حوالي قرن من الزمان : علم ودستور ومجلس أمة كل عن المعنى الصحيح محرفالعلم العراقي الآن مطرز عليه اسم الجلالة (الله أكبر) ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل وهو الآن......

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