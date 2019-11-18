كريمة الحفناوى - انتفاضات الشعوب وتحديات المستقبل

2019/11/18 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كريمة_الحفناوى فى السنوات الأخيرة اندلعت الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية فى بعض الدول الأوروبية وأطلق عليها عدد من الكتاب والمفكرين "الحركات المواطينية" وجمعت هذه الانتفاضات المواطنين المهمشين والفقراء من صغار الموظفين والمهنيين بجانب الفلاحين والعمال والمتعطلين عن العمل أى أغلبية المواطنين الذين تضرروامن السياسات النيو ليبرالية التى تبنتها الرأسمالية المتوحشة والمعسكرة والتى كانت نتيجتها زيادة واتساع الفجوة الطب......

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