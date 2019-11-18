2019/11/18 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ذي قار السابق يحيى الناصري: مستعد للمثول امام اي جهة عراقية لإثبات برائتي من اي شبهة او تهمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 12:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار السابق يحيى الناصري: مستعد للمثول امام اي جهة عراقية لإثبات برائتي من اي شبهة او تهمة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار السابق يحيى الناصري: مستعد للمثول امام اي جهة عراقية لإثبات برائتي من اي شبهة او تهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).