خبير يكشف عن أسباب انهيار الليرة السورية

2019/11/18 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباينت أسعار صرف الليرة السورية في السوق السوداء، أمس الأحد، إلا أن أغلب الأسعار كانت تحوم حول مستوى 710 ليرات للدولار، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر.

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