تراجع مبيعات المنازل التركية 2.5% في أكتوبر رغم خفض الفائدة

2019/11/18 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال معهد الإحصاءات التركي يوم الاثنين إن مبيعات المنازل انخفضت 2.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول إلى 142 ألفا و810 منازل، لتتوقف موجة صعود دامت شهرين رغم التيسير النقدي البالغ.

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