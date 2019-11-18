سعيد الوجاني - خطير : دعوة الى القتل

2019/11/18 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني خطير : دعوى الى القتل – Incitation à l’assassinat رئيس المجلس (العلمي ) ، الفقهي لمدينتيْ " تمارة – صخيرات " ، السيد حسن السكنفل يحرض على القتل .هل الدعوى الى القتل خارج القانون ، وخارج الدولة ، هي دعوة مشروعة ، ام انها تحريض على القتل ، ودعوة الى الإرهاب ؟لقد كان تبرير ( الفقيه ) ، لدعوة القتل ، هو الإساءة بالسب والشتم للملك محمد السادس ، باعتباره اميرا للمؤمنين ، وباعتباره رمز الن......

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