متظاهرو الناصرية يغلقون جامعة ذي قار وكلية مزايا الأهلية

2019/11/18 | 13:01

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين قاموا باغلاق جامعة ذي قار وكلية مزايا في المحافظة.

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بغداد اليوم- ترجمة

قالت صحيفة نيويورك تايمز، في تحقيق نشرته مؤخراً، إن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، كان بالنسبة الى ايران "الرجل المفضل"، فيما تحدثت عن طبيعة علاقة وزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري بطهران، وذلك وفق &rsquo

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقض

بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، باختطاف الصحفي والناشط محمد الشمري، من أهالي المحافظة، وتغييبه منذ يوم أمس الاحد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الصحفي الشمري غادر

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