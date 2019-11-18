الحديثي: اوامر قبض واستقدام جديدة ستصدر قريبا بحق عدد من كبار المتهمين بالفساد

2019/11/18 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، إن اوامر قبض واستقدام جديدة ستصدر قريبا بحق عدد من كبار المتهمين بالفساد

وبين الحديثي في تصريح، أن عشرات الأوامر صدرت خلال الايام الماضية بحق عدد من الوزراء والنواب والمدراء العامين وغيرهم من السابقين والحاليين، وأن العمل مستمر في الهيئات التحقيقية المرتبطة بمحكمة جنايات الفساد المركزية بهذا الصدد.

وأضاف، أن التنسيق يجري بين رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس مكافحة الفساد على المستوى القضائي لمتابعة ملفات الفساد التي ترسل من مجلس مكافحة الفساد الى السلطة القضائية لتتولى استكمال التحقيقات فيها.

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