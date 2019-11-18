2019/11/18 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كركوك

اعلن مصدر في مجلس محافظة كركوك عن صدور امر استقدام لرئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار فائق طالباني

وقال المصدر الذي رفض الكشف

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