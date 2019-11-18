نائبة تكشف هوية مكتب المفتش العام الذي حاول إتلاف ملفات فساد بتهريبها عبر حاويات النفايات

2019/11/18 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الأثنين، عن مكتب المفتش العام الذي حاول إتلاف ملفات فساد تتضمن وثائق ومحاضر لجان تحقيقية ومخاطبات رسمية وتوصيات وكتبا أصلية من خلال تهريبها عبر حاويات النفايات بعد تمزيقها باليد، أو بأجهزة الإتلاف.وقالت نصيف في تغريدة لها، تابعتها “يس عراق” إن “النزاهة اليوم أحبطت محاولة لإتلاف ملفات فساد بأحد مكاتب […]

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