2019/11/18 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية – خطوة برس أوضحت هيأة النزاهة، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019 (تفاصيل قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الصادر بحق المتهم رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري.دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّ ة، إلى أن “محكمة جنايات القادسية قررت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس محافظة الديوانية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة توضح تفاصيل قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس محافظة الديوانية وكالة خطوة برس.

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