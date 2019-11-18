النزاهة توضـح تفاصـيل قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس محافظة الديوانية

2019/11/18 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيئة النزاهة تفاصيل قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الصادر بحق رئيس مجلس محافظة الديوانية.

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