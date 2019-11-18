الكهرباء: ٢٥٠٠ ميغاواط نسبة الزيادة السنوية على الطلب

2019/11/18 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت وزارة الكهرباء، أن الطلب على الكهرباء يزداد سنويا ٢٥٠٠ ميغاواط.





وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد موسى، في حديثه لقناة العراقية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الطلب على الكهرباء يزداد سنويا ٢٥٠٠ ميغاواط، وهذا يعتبر تحديا كبيرا".

وأكد أن "وزارة الكهرباء تطالب بتعديل قانونها، من أجل تزويد الخدمة للمناطق العشوائية والمناطق الجديدة غير الرسمية".

وأضاف أن "الإصلاح الإداري في قطاع الكهرباء، تضمن نقل الصلاحيات من الوزير إلى المدراء العاميين".





وأشار إلى أن "قطاع الكهرباء يعتبر من القطاعات الرابحة في العالم ولكن في العراق يعتبر خاسرا بامتياز لان الكهرباء مدعومة بنسبة ٩٤٪".





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