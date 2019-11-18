أوامر قبض واستقدام جديدة ستصدر بحق متهمين بالفساد

2019/11/18 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب الوزراء العراقي الدكتور سعد الحديثي اليوم الاثنين، أن اوامر قبض واستقدام جديدة ستصدر قريبا بحق عدد من كبار المتهمين بال...

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