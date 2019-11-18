الصناعة تنفي وجود متظاهريـن معتقليـن في سرداب الوزارة

2019/11/18 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ردت وزارة الصناعـة والمعـادن، اليوم الإثنين، على الأدعـاءات بشـأن وجود متظاهريـن معتقليـن داخـل سرداب الوزارة.

وذكر بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "فنـدت وزارة الصناعة والمعادن الاكاذيب والادعاءات الباطلة التي ادلى بها شخص يدعي انه احد الموظفين العاملين في مقر الوزارة والتي تناقلتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود (100) معتقل من المتظاهرين في سرداب الوزارة بينهم نساء".



وأشـارت الى ان "هذه الادعاءات كاذبة وباطلة ولاأسـاس لهـا"، مستغربة تناقل مثل هذه الاكاذيب والشائعات"، مؤكدة انها "ستتخذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة للتصدي لكل محاولات الاساءة لسمعة الوزارة وتشكيلاتها كافة".

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