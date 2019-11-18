​ أسهم أوروبا تواصل سلسلة المكاسب وسهم كياجن يقفز

2019/11/18 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت الأسهم الأوروبية بشكل أكبر من بلوغ مستوى قياسي في ظل نظرة أكثر إيجابية حيال النمو العالمي بفضل التفاؤل بشأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية وخطوة مفاجئة من البنك المركزي الصيني بخفض سعر فائدة رئيسي.

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