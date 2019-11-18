حجم صادرات روسيا من الأسلحة في 2020

2019/11/18 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط "روس أبورون إكسبورت"، الشركة المسؤولة عن صادرات الأسلحة الروسية، لبيع معدات عسكرية العام القادم بما لا يقل عن 13.7 مليار دولار.

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