2019/11/18 | 13:31

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استقدام نائب حالي أصدر عقوداً وهمية للاستفادة منها بالدعاية الانتخابية خلال ترؤسه مجلس نينوى

بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو لجنة حقوق الانسان النيابية قصي عباس، ‏الإثنين‏ (18‏ تشرين الثاني 2019)، الجهات الحكومية بسرعة التدخل والافراج عن الصحفي محمد الشمري، الذي اختطف في محافظة الديوانية، يوم أمس.

وقال عباس في حديث لـ (بغداد ال

بغداد اليوم- الديوانية

أوضحت هيأة النزاهة، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019) تفاصيل قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الصادر بحق المتهم رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري.





دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين قاموا باغلاق جامعة ذي قار وكلية مزايا في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " متظاهري محافظة ذي قار أغلقوا جامعة ذي قار وكل

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