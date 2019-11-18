اقليم كوردستان: لا يزال أكثر من 2800 مختطف ايزيدي بقبضة تنظيم داعش

2019/11/18 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في دهوك حسين القائيدي يوم الاثنين ان المئات من المختطفين الايزيديين لا يزالون بقبضة تنظيم داعش.

وقال القائيدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان تنظيم داعش اختطف 6417 ايزيديا، مشيرا الى انه تم تحرير 3524 مختطفا من كلا الجنسين وبينهم اطفال.

واضاف ان 2893 ايزيديا لا يزالون بقبضة تنظيم داعش.

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