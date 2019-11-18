2019/11/18 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

طالب عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية سعد الخزعلي، الحكومة ضرورة حماية المنتوج الوطني بشكل جاد وحقيقي "مشددا على أهمية منع استيراد المنتوجات

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