مدير ماء الفلوجة يعلن عبر

2019/11/18 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

افاد مدير عام دائرة ماء مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار عبد القادر زغيتون جلوب، بان جميع محطات تنقية المياه الصالحة للشرب في الفلوجة

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