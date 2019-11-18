2019/11/18 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء العراقى يأمر بالقبض على نائب فى البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 13:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقى يأمر بالقبض على نائب فى البرلمان) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقى يأمر بالقبض على نائب فى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).