وزارة العمل تكشف عن انضمام ٦٠٠ الف عائلة إلى برنامج الاعانة الاجتماعية

2019/11/18 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشف مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن انضمام ٦٠٠ الف عائلة إلى برنامج الاعانة الاجتماعية بسبب إقرار الإصلاحات من قبل مجلس الوزراء.





وقال مدير الرعاية الاجتماعية في محافظة الانبار، زياد طارق، في حديثه لقناة العراقية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "حزمة الإصلاحات التي اطلقها مجلس الوزراء مؤخرا ستؤدي إلى انضمام ٦٠٠ الف عائلة ضمن برنامج الاعانة الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "هذه العدد سيوزع حسب التمثيل السكاني للمحافظات".





وأكد أن "منحة العاطلين عن العمل تضمنت الوجبة الأولى ٩٠٠ الف شخص في عموم العراق"، مشيرا إلى أن "المشمولين هم من عمر ١٧ عاما إلى ٣٠ عاما".





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