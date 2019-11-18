الكهرباء: سنصبح عضوا في هيئة الربط الثماني العربي

2019/11/18 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت وزارة الكهرباء، أن العراق سيوقع اتفاقا نهاية الشهر الحالي ليصبح عضوا في هيئة الربط الثماني العربي في العاصمة الأردنية عمان.





وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى، إن العراق سيكون عضوا في منظمة الربط الخليجي أيضا.





وأكد أن العراق سيصبح بلد ممر للطاقة من خلال ربط شبكته بدول الخليج مع هيئة الربط العربي وارساله إلى اوروبا وارمينا وغيرها .





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