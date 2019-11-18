فيديوهات من احتجاجات إيران.. حرق مصارف في أصفهان وغلق بعض الشوارع

2019/11/18 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم المحتجون في إيران على حرق مصارف “ملي الوطني” و “ملت الشعب” و”سينا” في محافظة أصفهان.وأظهرت فيديوهات لحظات الاحتراق من بينها سيطرتهم على البعض الشوارع في مدينة شيراز.وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، اعتقال نحو ألف شخص، خلال يومين من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع أسعار البنزين.ونقلت وكالة أنباء “فارس”، عن […]

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