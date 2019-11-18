2019/11/18 | 14:02

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بغداد اليوم- بغداد

يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء، جلسته الـ 16 والتي تتضمن التصويت ومناقشة عدد من القوانين، ابرزها القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وذكرت وثيقة جدول أعمال الجلسة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "الجلسة تتضمن التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم".

وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

بغداد اليوم- خاص

قال عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد عزيز، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، إن مذكرة الاستقدام التي اصدرتها هيأة النزاهة، بحق رئيس مجلس كركوك وعدد من أعضائه، استهداف سياسي واضح للأعضاء الكرد.

وذكر عزيز

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة النزاهة، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، عن صدور أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي على خلفية عقود وهمية أثناء مدة رئاسته مجلس محافظة نينوى.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيق

بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو لجنة حقوق الانسان النيابية قصي عباس، ‏الإثنين‏ (18‏ تشرين الثاني 2019)، الجهات الحكومية بسرعة التدخل والافراج عن الصحفي محمد الشمري، الذي اختطف في محافظة الديوانية، يوم أمس.

وقال عباس في حديث لـ (بغداد ال

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