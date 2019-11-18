2019/11/18 | 14:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غازي_الصوراني مفهوم الأخلاق وتطوره الفلسفي والتاريخيالمفهوم Concept: "هو فكرة محدده تمثل الخصائص الأساسية للشيء الذي تمثله"[1] "هو شكل من أشكال انعكاس العالم في العقل يمكن به معرفة ماهية الظواهر، وتعميم جوانبها وصفاتها الجوهرية.
والمفهوم نتاج معرفة متطورة تاريخيا، ترتفع من مرحلة أدنى إلى مرحلة أعلى، وتلخص هذه المعرفة – على أساس الممارسة – النتائج المتحصل عليها في مفاهيم أكثر عمقا، ولهذا فإن المفاهيم ليست ج......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غازي الصوراني - التطور الفلسفي لمفهوم الأخلاق وراهنيته في المجتمع الفلسطيني (1 - 10)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والمفهوم نتاج معرفة متطورة تاريخيا، ترتفع من مرحلة أدنى إلى مرحلة أعلى، وتلخص هذه المعرفة – على أساس الممارسة – النتائج المتحصل عليها في مفاهيم أكثر عمقا، ولهذا فإن المفاهيم ليست ج......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غازي الصوراني - التطور الفلسفي لمفهوم الأخلاق وراهنيته في المجتمع الفلسطيني (1 - 10)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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