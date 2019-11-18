غازي الصوراني - التطور الفلسفي لمفهوم الأخلاق وراهنيته في المجتمع الفلسطيني (1 - 10)

2019/11/18 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غازي_الصوراني مفهوم الأخلاق وتطوره الفلسفي والتاريخيالمفهوم Concept: "هو فكرة محدده تمثل الخصائص الأساسية للشيء الذي تمثله"[1] "هو شكل من أشكال انعكاس العالم في العقل يمكن به معرفة ماهية الظواهر، وتعميم جوانبها وصفاتها الجوهرية.والمفهوم نتاج معرفة متطورة تاريخيا، ترتفع من مرحلة أدنى إلى مرحلة أعلى، وتلخص هذه المعرفة – على أساس الممارسة – النتائج المتحصل عليها في مفاهيم أكثر عمقا، ولهذا فإن المفاهيم ليست ج......

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