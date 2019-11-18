روسيا تستقبل أكثر سيارات بنتلي تميزا!

2019/11/18 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وكلاء شركة بنتلي في موسكو أنهم سيطرحون 3 سيارات Continental GT Number 9 Edition من أصل 100 سيارة موجودة في العالم للبيع في السوق الروسية.

وتتميز هذه السيارات بهيكل أنيق يعكس روح سيارات بنتلي، مزين بزوجين من المصابيح الأمامية الدائرية، وشبك عريض لغطاء المحرك، وعجلات رياضية كبيرة ومميزة.

أما من الداخل فزينت هذه السيارة بعناصر من الألومينيوم والكروم والذهب، وحصلت على شاشة دوارة تعمل باللمس يمكن استعمالها للتحكم بتقنيات المركبة ومشاهدة الفيديوهات وصور الكاميرات، أو تحويلها إلى جانب يحوي عدادات وساعات صممت لتشبه الساعات التقليدية القديمة.

كما حصلت هذه السيارات على مقاعد مريحة بميزة لتدليك جسم الركاب، مكسية بأفخم أنواع الجلود المدبوغة باللون الأخضر.

وتعمل هذه السيارات بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، ومحركات بـ 12 أسطوانة وسعة 6 ليترات وعزم 600 حصان، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.7 ثانية، والوصول بالمركبة إلى سرعة 333 كلم/ساعة.

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