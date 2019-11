مسرور بارزاني يكشف

2019/11/18 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ما وصفه باعظم نقاط القوة في الاقليم، في اشارة الى تعايش السلمي بين ابناء الديانات والمكونات في كوردستان.

Peaceful coexistence long been one of our greatest strengths and we must do all we can to preserve it.



#ToleranceDay was an opportunity to renew our commitment to working together for a #StrongerKurdistan.



pic.twitter.com/0rHGkjQwmh

— Masrour Barzani (@masrour_barzani) November 18, 2019

