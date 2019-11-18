بريطانيا أمام الجنايات الدولية بتهمة التستر على جرائم حرب في العراق

2019/11/18 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قد تفتح محكمة الجنايات الدولية أول تحقيق لها بشأن الجيش البريطاني في أعقاب بث برنامج لبي بي سي عن ارتكاب الجيش ما وصفه بجرائم حرب.

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