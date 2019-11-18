رونالدو يهدد الجميع: سأحطم كل الأرقام القياسية

2019/11/18 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أجاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، عن سؤال حول كيفية تسجيل الهدف رقم 100 ليقترب به من الهداف التاريخي للمنتخبات الإيراني علي دائي بـ 109 هدف.

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