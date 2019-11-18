البرلمان يستأنف جلساته غدا بالتصويت على عدة قوانين

2019/11/18 | 14:11

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العهد نيوز – بغداد

يستأنف مجلس النواب جلساته يوم غد الثلاثاء، 19 من شهر تشرين الثاني الحالي بالتصويت على عدة قوانين.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية تلقت "العهد

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