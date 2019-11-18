إيران.. /100/ مدينة منتفضة ضد خامنئي

2019/11/18 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق لا تزال #الاحتجاجات في #إيران على طريق التوسع، مع انتشارها في أكثر من 100 مدينة، رغم محاولات النظام في #طهران تخويف المواطنين وتهديدهم.وبات غضب #الإيرانيين […]

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