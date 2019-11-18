الدفاع تدعو المراتب من المفسوخة عقودهم والذين صدرت اسماؤهم الى الالتحاق بوحداتهم

2019/11/18 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، المراتب من المفسوخة عقودهم والذين صدرت اسماؤهم الى الالتحاق بوحداتهم.

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