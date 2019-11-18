التربويون في العراق يوجهون نداء استغاثة إلى المرجعية

2019/11/18 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه عدد من التربويين والمعلمين في محافظات الوسط والجنوب نداء استغاثة الى المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني....

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