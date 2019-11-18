2019/11/18 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عثرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الاثنين، على كدس للصواريخ والمقذوفات بعملية أمنية في صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قوة مكونة من اللواء 35 بالحشد واستخبارات قيادة عمليات صلاح الدين والجيش نفذت عملية أمنية غرب منطقة السكريات في قاطع الجزيرة بمحافظة صلاح الدين، اسفرت عن العثور على كدس للصواريخ والمقذوفات التابعة لداعش."

واضاف ان "القوة قامت بمسح وتطهير المنطقة بالكامل من فلول التنظيم الارهابي لمنع حدوث أي خرق في المستقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على كدس للصواريخ والمقذوفات في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على كدس للصواريخ والمقذوفات في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).