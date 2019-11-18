2019/11/18 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطوة تنشر جدول اعمال جلسة البرلمان يوم غد الثلاثاء ويتضمن التصويت على تعديل قانون التقاعد وكالة خطوة برس.

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