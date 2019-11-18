2019/11/18 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا تزال المظاهرات متواصلة في العراق منذ أكثر من شهر حيث شل إضراب عام البلاد الأحد فيما تتواصل "معركة الجسور" بين المحتجين وقوات الأمن.



وأفاد مراسل فرانس24 في العراق أن المتظاهرين يحاولون السيطرة على جسري الأحرار والشهداء في بغداد، بعد أن سيطروا على ساحة الخلاني وجسر السنك، مشيرا إلى أن هذه المحاولات تواجه بالغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب.



وأشار إلى انتشار ظاهرة الاختطاف التي تستهدف الداعمين لحركة الاحتجاج التي تشهدها البلاد.

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