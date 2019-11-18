2019/11/18 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم كاتانيتش اهمية الفوز بمبارة البحرين في اطار تصفيات كأس العالم والمقامة يوم غد الثلاثاء في العاصمة الاردنية عمان.وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "هذه المباراة مهمة جدا امام البحرين عقب فوزنا على ايران ونسعى بقوة لكسب نقاطها الثلاث، فمنتخب البحرين فريق جيد ومنظم وعلينا التركيز بقوة في هذه المباراة، وجميع اللاعبين يقدمون ادوارهم في المباراة ولدينا اوراق جاهزة لتعويض واستبدال اي لاعب".واضاف، "كل مباراة اسعى فيها للفوز والنقاط الثلاث، ليست هناك خطة دفاعية او هجومية بل اسلوب الفريق وادارته لكسب الفوز هو الاهم بغض النظر عن الفريق المنافس، كل مباراة لها ظروفها ومايحيط بها لعبنا خلال الفترة السابقة مباراتين امام البحرين ولم نفز عليهم لذا اسعى ان افوز في مباراة الغد".وقال كاتانيتش ايضا، "علينا ان نلعب في اي مكان بنفس الروحية، نعم نحن افتقدنا اللعب على ارضنا وجمهورنا في البصرة ولكن هذا يجب ان يحفز لاعبينا اكثر لتحدي هذا الظرف".من جانبه قال لاعب المنتخب الوطني بشار رسن، "طوينا فرحة ونشوة الفوز على ايران، والان التركيز على مباراة البحرين فهي مهمة جدا لتعزيز تصدرنا للمجموعة".واضاف "اتمنى تعزيز المستوى والاداء الذي قدمته في مباراة ايران ولي ثقة كبيرة بلاعبينا لتقديم الافضل".ويتصدر العراق مجموعته برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، ويليه المنتخب البحريني ب8 نقاط وايران ب6 نقاط من فوزين فقط.وفي هذا الاطار، قال مدرب منتخب البحرين سوزا في المؤتمر الصحفي، "مباراة العراق صعبة جدا، سنواجه فريقا يمتلك كل الامكانيات الفنية، لعبنا مباراتين امام العراق خلال الفترة القليلة الماضية ونعرف جيدا اسلوب الفريق ومناطق القوة فيه".واضاف "نسعى لتعويض مافقدناه امام هونغ كونغ وتعزيز حظوظنا في الصدارة".

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