2019/11/18 | 14:33

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، العثور على وثائق ومطبوعات لعناصر داعش بعملية أمنية في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من قيادة العمليات الخاصة الثانية إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت عملية أمنية، في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين، أسفرت عن تدمير 6 أوكار للإرهابيين".

وأضاف البيان أن "القوة عثرت على وثائق ومطبوعات تعود لعناصر عصابات داعش".





بغداد اليوم- ديالى

أعلن مركز شرطة ناحية بني سعد في محافظة ديالى، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، القبض على ستة مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب في الناحية.

وذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دوريات من مركز شرطة ابو س

بغداد اليوم- بغداد

اعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، عن القبض على متاجر بالمخدرات بحوزته 1 كيلو غرام من مادة "الكرستال" المخدرة.

وقال البطاط في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- بغداد

أطلقت قوات الحشد الشعبي، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في سامراء، بمحافظة صلاح الدين.

وذكر إعلام الحشد في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوات ‎الحشد الشعبي شرعت بعملية دهم

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