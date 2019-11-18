شيوخ الجنوب والفرات الاوسط يطالبون بإقالة الحكومة

2019/11/18 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قاردعا عدد من شيوخ الجنوب والفرات الاوسط، اليوم الاثنين، في محافظة ذي قار، إلى إقالة الحكومة في حال عدم إستجابتها لمطالب المتظاهرين، فيما اعلنوا دعمهم للاحتجاجات المطالبة بالتغيير.

وقال أمير قبيلة العبودة، حسين الخيون، في مؤتمر شيوخ الجنوب والفرات الاوسط، وحضرته “كلكامش برس”، إن “اجتماع شيوخ وسادات القبائل في مناطق الفرات الأوسط والجنوب، جاء لدعم مطالب ومساندة التظاهرات التي تجري في المحافظات”.

وأكد الخيون، أن “مطالب شيوخ القبائل في المؤتمر، هي بالدرجة الأساس لدعم الاحتجاجات وإطلاق سراح المعتقلين الذين تم القبض عليهم منذ إنطلاق التظاهرات”.

ومن جانبه قال الشيخ حسين الغزالي، وهو أحد شيوخ مناطق الفرات الاوسط خلال كلمته في المؤتمر، إن “مؤتمر شيوخ المحافظات التي تجري فيها احتجاجات، أكدوا على دعمهم لتلك التظاهرات، ورفضهم لاعمال الحرق او النهب التي تجري، وكذلك رفضهم لأي أعمال عنف تحصل او حرق مؤسسات الدولة او الممتلكات الخاصة، وكذلك رفض العنف المستخدم ضد المتظاهرين بجميع المحافظات”.

وحضر المؤتمر الذي عقد في قصر أمير قبائل العبود، حسين الخيون في مدينة الشطرة، شمالي ذي قار، عدد كبير من شيوخ محافظة ذي قار ومحافظات الفرات الاوسط.

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